Число жертв наводнений на юге Таиланда выросло до 80 человек

По данным на конец прошлой недели, в результате наводнений погибли 80 человек, еще четверо значатся пропавшими без вести.

23 Января 2017 10:03:05

Фото: Архив The Phuket News

Общий ущерб от стихии может превысить 100 млрд бат, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление DDPM, тайского аналога МЧС. Премьер- министр Прают Чан-Оча уже назвал сложившиеся погодные условия «худшими за последние 30 лет».

Напомним, сильные дожди продолжаются на юге Таиланда с начала года. Метеорологический департамент Таиланда выпускает предупреждения о сложных погодных условиях ежедневно. В последнем из выпущенных предупреждений сообщается о сильных дождях в провинциях Накхон-Си-Тхаммарат, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват (дожди продлятся до среды).

В курортных провинциях погодные условия более благоприятны, хотя на Пхукете синоптики предсказывают периодические дожди ежедневно вплоть до конца недели.