The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Число жертв наводнений на юге Таиланда выросло до 80 человек

По данным на конец прошлой недели, в результате наводнений погибли 80 человек, еще четверо значатся пропавшими без вести.

Новости Пхукета

23 Января 2017 10:03:05

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Общий ущерб от стихии может превысить 100 млрд бат, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление DDPM, тайского аналога МЧС. Премьер- министр Прают Чан-Оча уже назвал сложившиеся погодные условия «худшими за последние 30 лет».

Напомним, сильные дожди продолжаются на юге Таиланда с начала года. Метеорологический департамент Таиланда выпускает предупреждения о сложных погодных условиях ежедневно. В последнем из выпущенных предупреждений сообщается о сильных дождях в провинциях Накхон-Си-Тхаммарат, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват (дожди продлятся до среды).

В курортных провинциях погодные условия более благоприятны, хотя на Пхукете синоптики предсказывают периодические дожди ежедневно вплоть до конца недели.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Число жертв наводнений на юге Таиланда выросло до 80 человек
Число жертв наводнений на юге Таиланда выросло до 80 человек
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Leicester возьмет под крыло тайского футбольного вундеркинда
Leicester возьмет под крыло тайского футбольного вундеркинда
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.