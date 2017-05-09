Число раненых при взрывах в Паттани выросло 37 человек

Полиция округа Муанг-Паттани объявила о том, что в результате двух взрывов в торговом центре Big C пострадали 37 человек.

9 Мая 2017 17:29:58

Фото: Abdulloh Benjakat / Bangkok Post

По слова полковника Причи Прачумчая, первое взрывное устройство сработало внутри торгового центра, а второе – снаружи, когда покупатели и персонал покидали здание.

Полиция не уточнила, где находилась первая бомба, однако вторая была спрятана в кузове пикапа с номерными знаками провинции Яла. Сейчас следователи устанавливают владельца автомобиля, сообщает Bangkok Post.

Все раненые были доставлены в Pattani Hospital центральную больницу провинции. Медики обратились к жителям Паттани с просьбой помочь со сбором крови для пострадавших

Полиция пока не указала национальности пострадавших, однако наличие среди них иностранцев маловероятно, поскольку Паттани не относится к числу туристических провинций Таиланда. Кроме того, на так называемом «крайнем юге» страны действует особый режим безопасности из-за многолетнего противостояния официальных властей и мусульманских сепаратистов.