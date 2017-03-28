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China Southern Airlines и Thai Airways добавляют рейсов из Китая на Пхукет

С 10 апреля крупнейшая авиакомпания Китая будет еженедельно совершать по три рейса из Иньчуаня на Пхукет.

Новости Пхукета

28 Марта 2017 15:17:41

Об открытии новых прямых рейсов из Китая в Таиланд сообщило китайское государственное агентство новостей Xinhua. Рейсы будут выполняться на лайнеров Boeing 737-800 вместимостью более 160 пассажиров.

Как уточняет Xinhua, лайнеры будут отправляться из Иньчуаня на Пхукете по понедельникам, четвергам и субботам в 19:20. Прибытие на Пхукет – в 1:40 ночи следующего дня, вылет обратно – через час после посадки.

Ранее на этой неделей тайский флагманский перевозчик THAI Airways International запустил прямые рейсы Пекин-Пхукет. Маршрут обслуживается лайнерами Boeing 787 Dreamliner вместимостью более 260 пассажиров, периодичность рейсов – четыре в неделю, по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам (обратные – по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

Комментируя открытие этого маршрута, директор пекинского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Бангорнрат Чинапрайун отметил, что он позволит туристам из Китая «с удобством прилетать сюда [на Пхукет] на выходные». Примечательно, что до назначения в Пекин господин Чинапрайун возглавля именно пхукетское отделение ТАТ.

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