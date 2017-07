Chevrolet обещает сервис-центр на Пхукете к концу года Вплоть до конца года владельцам Chevrolet на Пхукете придется обслуживать свои машины в Краби (или не в фирменном центре). Новости Пхукета 5 Июля 2017 14:02:38 Новый авторизированный сервис-центр Chevrolet на Пхукете откроется не раньше конца года, а до этого момента местным владельцам «Шеви» придется проводить ремонт и обслуживание своих машин либо не в фирменном центре, либо в других провинциях, ближайшая из которых – Краби. Расстояние до ближайшего сервиса от центральной части Пхукета – около 150 км. Альтернативные варианты находятся еще дальше. В провинции Пханг-Нга центра Chevrolet нет. Пхукет остался без авторизированного сервисного центра Chevrolet в мае этого года, когда соответствующий статус потеряла мастерская компании V.S.T. Auto Sales (2002) Co Ltd на Bypass Rd. Для многих владельцев Chevrolet новость стала сюрпризом, поскольку заранее о закрытии центра их не уведомили. На вопрос о причинах в службе клиентской поддержки Chevrolet Thailand корреспонденту «Новостей Пхукета»и The Phuket News ответили, что информацией об этом не располагают. При этом сотрудник компании подтвердил, что ближе, чем в Краби, авторизованного сервиса нет. «Мы рекомендуем находящийся недалеко центр Chevrolet, расположенный по адресу 60 Moo 2, Phetkasem Rd., тамбон Краби-Ной, ампхе Мыанг, провинция Краби. Центр находится рядом с представительством Amway, контактный номер – 075-650699. Приносим извинения за неудоства», – заявили в службе поддержки клиентов. После многочисленных звонков и электронных писем редакции ответил один из руководящих сотрудников отдела по связам с общественностью. Он заверил, что компания уже нашла партнера на Пхукете, и сервисный центр на острове снова появится до конца года. «Сейчас у нас уже есть дилер, который займется новым филиалом на Пхукете. Он будет открыт в конце нынешнего года», – заявил собеседник редакции. На вопрос о том, что это за компания, он ответить отказался. «Мы раскроем эту информацию уже скоро. Компания выбрала дилера, который сейчас находится в процессе организации работы. Новое отделение скоро откроется. Мы распространим другую информацию и подробности в ближайшее время», – заверили в отделе по связам с общественностью Chevrolet Thailand.