Четыре улицы Пхукет-Тауна закроют для транспорта в часы фестиваля

Муниципалитет Пхукет-Тауна объявил, что улицы, на которых будет проходить Фестиваль старого города 2-4 февраля будут закрыты для транспорта на время торжеств.

1 Февраля 2017 17:54:20

Фото: Kritichai Pongkul

Движение по четырем улицам города будет полностью закрыто с 15:00 до 24:00 с четверга и по субботу включительно. Пешеходными на это время станут следующие улицы:

Thepkrasattri Rd. (и Phuket Rd.) – от Dibuk Rd. до Rassada Rd.

Krabi Rd. – от Yaowarat Rd. до Satun Rd.

Thalang Rd. – от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd.

Phang Nga Rd. – от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd.

Кроме того, движение по Dibuk Rd. будет односторонним на участке от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd, говорится в пресс-релизе муниципалитета.