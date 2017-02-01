The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Четыре улицы Пхукет-Тауна закроют для транспорта в часы фестиваля

Муниципалитет Пхукет-Тауна объявил, что улицы, на которых будет проходить Фестиваль старого города 2-4 февраля будут закрыты для транспорта на время торжеств.

Новости Пхукета

1 Февраля 2017 17:54:20

Фото: Kritichai Pongkul
Фото: Kritichai Pongkul

Движение по четырем улицам города будет полностью закрыто с 15:00 до 24:00 с четверга и по субботу включительно. Пешеходными на это время станут следующие улицы:

  • Thepkrasattri Rd. (и Phuket Rd.) – от Dibuk Rd. до Rassada Rd.

  • Krabi Rd. – от Yaowarat Rd. до Satun Rd.

  • Thalang Rd. – от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd.

  • Phang Nga Rd. – от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd.

Кроме того, движение по Dibuk Rd. будет односторонним на участке от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd, говорится в пресс-релизе муниципалитета.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Новый топливный акциз «стал сюрпризом» для авиакомпаний
Новый топливный акциз «стал сюрпризом» для авиакомпаний
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.