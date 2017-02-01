Четыре улицы Пхукет-Тауна закроют для транспорта в часы фестиваля
Муниципалитет Пхукет-Тауна объявил, что улицы, на которых будет проходить Фестиваль старого города 2-4 февраля будут закрыты для транспорта на время торжеств.
Новости Пхукета
1 Февраля 2017 17:54:20
Фото: Kritichai Pongkul
Движение по четырем улицам города будет полностью закрыто с 15:00 до 24:00 с четверга и по субботу включительно. Пешеходными на это время станут следующие улицы:
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Thepkrasattri Rd. (и Phuket Rd.) – от Dibuk Rd. до Rassada Rd.
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Krabi Rd. – от Yaowarat Rd. до Satun Rd.
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Thalang Rd. – от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd.
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Phang Nga Rd. – от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd.
Кроме того, движение по Dibuk Rd. будет односторонним на участке от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd, говорится в пресс-релизе муниципалитета.