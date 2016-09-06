Четыре машины столкнулись на въезде в тоннель у Tesco

Первая крупная авария произошла в районе тоннеля у Tesco Lotus на Bypass Rd. Пострадавших нет.

6 Сентября 2016 12:37:25

Утром 6 сентября на южном въезде в тоннель столкнулись четыре автомобиля, включая два пикапа и одну машину отельного такси. Авария произошла напротив АЗС компании Esso в районе 10:00.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, однако инцидент привел к затруднению дорожного движения на въезде в тоннель.