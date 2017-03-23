Четыре человека погибли в результате теракта в Лондоне

По последним данным Скотленд-Ярда, число жертв теракта в центре Лондона возросло до четырех, еще 40 человек пострадали.

23 Марта 2017 08:54:24

Теракт в центре британской столицы произошел вечером 22 марта. Фото: James West / AFP

Вечером 22 марта в центре Лондона произошел теракт. Автомобиль сбил несколько десятков прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне, после чего врезалась в здание около британского парламента. Затем после чего мужчина, вооруженный ножом, напал на людей и попытался попасть в парламент, но был застрелен полицейскими. Пока не подтверждено, был ли человек с ножом водителем машины, сбившей людей.

«Террорист выбрал для удара самое сердце нашей столицы, где собираются люди всех национальностей, религий и культур, чтобы прославлять ценности свободы, демократии и плюрализма мнений. Эти улицы Вестминстера, которые являются домом для старейшего парламента мира, пронизаны духом свободы», – заявила после теракта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Госпожа Мэй добавила, что уровень террористической угрозы в стране повышен не будет, поскольку еще до теракта он был поднят до достаточно высокого. О том, что возможность нападения не исключалась и ранее, также заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

«Это день, к которому мы готовились, но мы надеялись, что он никогда не произойдет. К сожалению, теперь это реальность», – сказал Роули.

Роули отказался что-либо сообщать о личности террориста, но, по его словам, нападавший, скорее всего, был связан с международным терроризмом.