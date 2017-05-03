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Четверых пассажиров рейса «Аэрофлота» выписали из больницы

По данным посольства на вечер вторника, 2 мая, в больнице остается 11 пассажиров рейса SU 270.

Новости Пхукета

3 Мая 2017 12:07:12

Фото: N509FZ / Wikimedia Commons
Фото: N509FZ / Wikimedia Commons

Посольство Российской Федерации в Бангкоке сообщило о том, что 2 мая из больницы Samitvej Srinakarin Hospital были выписаны еще четверо россиян, госпитализированных после того, как самолет «Аэрофлота», на борту которого они находились, попал в зону турбулентности.

В больнице остаются следующие 11 пассажиров:

1. Пидгайный Андрей 1949 г.р.
2. Чермашенцев Юрий 1973 г.р.
3. Лавровская Ирина 1967 г.р.
4. Гущенко Татьяна 1966 г.р.
5. Рожнова Яна 1988 г.р.
6. Чиж Вера 1948 г.р.
7. Халфина Гульназ 1976 г.р.
8. Кафтан Регина 1988 г.р.
9. Сабанцева Марина 1990 г.р.
10. Аведисьян Татьяна 1982 г.р.
11. Сидельникова Марина 1987 г.р.

В понедельник, 1 мая самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU 270 Москва-Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности, в результате чего 27 человек получили травмы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту происшествия.

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