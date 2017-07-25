The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Четверо туристов попали в отбойное течение на Най-Харне

Лайфгарды спасли четырех туристов, попавших в отбойное течение у пляжа Най-Харн утром 25 июля.

Новости Пхукета

25 Июля 2017 19:07:05

Фото: Phuket Lifeguard Service
Фото: Phuket Lifeguard Service

Около полудня 25 июля на странице члены Phuket Lifeguard Service опубликовали на своей странице в Facebook несколько разрозненных фотографий и видео, на которых было запечатлено оказание помощи туристам.

Подпись к одной из фотоподборок гласила: «Три лайфгарда на Най-Харне спасли четырех туристов, попавших в отбойное течение. Возвращаться на берег им пришлось долго».

Когда «Новости Пхукета» обратились к Phuket Lifeguard Service за комментарием, один из спасателей с пляжа Най-Харн рассказал, что туристам потребовалось помощь, после того, как их доску для серфинга перевернуло волной.

«В 10:30 мы увидели, что четырем туристам в воде требуется помощь. Трое из них находились на доске для серфинга, которую перевернуло волной примерно в 100 м от берега», – рассказал спасатель.

Одному из туристов удалось относительно без проблем выбраться на берег, тогда как за тремя оставшимися одному из лайфгардов пришлось отправляться на доске. В ходе происшествия никто не пострадал. Национальность попавших в отбойное течение туристов неизвестна. Спасатели отметили, что они показались им скандинавами.

«Инцидент произошел в зоне, где стояли красные флаги и купание было запрещено. Все произошло так, как происходит практически ежедневно на каждом пляже. Люди просто игнорируют запрещающую флаги», – посетовал собеседник редакции.

Тем временем заместитель главы Phuket Lifeguard Service Витанья Чуаюань отметил, что волны на Най-Харне были сегодня довольно сильными.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд пересмотрит список запрещенных иностранцам профессий
Таиланд пересмотрит список запрещенных иностранцам профессий
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Пхукет готовится к первому марафону Phukethon
Пхукет готовится к первому марафону Phukethon
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.