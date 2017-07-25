Четверо туристов попали в отбойное течение на Най-Харне

Лайфгарды спасли четырех туристов, попавших в отбойное течение у пляжа Най-Харн утром 25 июля.

25 Июля 2017 19:07:05

Фото: Phuket Lifeguard Service

Около полудня 25 июля на странице члены Phuket Lifeguard Service опубликовали на своей странице в Facebook несколько разрозненных фотографий и видео, на которых было запечатлено оказание помощи туристам.

Подпись к одной из фотоподборок гласила: «Три лайфгарда на Най-Харне спасли четырех туристов, попавших в отбойное течение. Возвращаться на берег им пришлось долго».

Когда «Новости Пхукета» обратились к Phuket Lifeguard Service за комментарием, один из спасателей с пляжа Най-Харн рассказал, что туристам потребовалось помощь, после того, как их доску для серфинга перевернуло волной.

«В 10:30 мы увидели, что четырем туристам в воде требуется помощь. Трое из них находились на доске для серфинга, которую перевернуло волной примерно в 100 м от берега», – рассказал спасатель.

Одному из туристов удалось относительно без проблем выбраться на берег, тогда как за тремя оставшимися одному из лайфгардов пришлось отправляться на доске. В ходе происшествия никто не пострадал. Национальность попавших в отбойное течение туристов неизвестна. Спасатели отметили, что они показались им скандинавами.

«Инцидент произошел в зоне, где стояли красные флаги и купание было запрещено. Все произошло так, как происходит практически ежедневно на каждом пляже. Люди просто игнорируют запрещающую флаги», – посетовал собеседник редакции.

Тем временем заместитель главы Phuket Lifeguard Service Витанья Чуаюань отметил, что волны на Най-Харне были сегодня довольно сильными.