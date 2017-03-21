Четверо россиян будут депортированы из Таиланда

Правоохранительные органы Таиланда задержали четырех российских граждан, которые вскоре будут депортированы из страны.

21 Марта 2017 08:29:35

Фото: Pawat Laopaisarntaksin / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление главы Иммиграционного бюро генерал-лейтенанта Нататорна Просунторна, все четверо задержанных разыскивались российской полицией.

Первый из россиян – некто Михаил Кривенцов – скрывался в Таиланде от преследования по статье 228 УК РФ. В России он обвиняется в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Второй задержанный – Антон Филиппов – будет выслан из Таиланда на основании того, что в России в отношении него открыто гражданское делопроизводство и суд запретил ему на это время покидать страну.

Третий россиянин – Александр Данилов – находился в розыске по обвинению в наркоторговле. Плюс ему вменяется нарушение миграционного законодательства: Данилов более четырех лет нелегально проживал в Таиланде не имея соответствующей визы и разрешения на пребывание в Королевстве.

Четвертый – Сергей Мареев – разыскивался в России по обвинению в краже, плюс к моменту задержания он превысил срок разрешенного пребывания в Таиланде на три недели.

На пресс-конференции 20 марта также было объявлено о задержании одного гражданина Украины, одно белоруса, четырех узбеков, марокканца и иранца. Иммиграционная полиция пояснила, что они были задержаны либо за оверстэй, либо за нелегальную работу в Таиланде. Большинство арестов были произведены в Паттайе, хотя Кривенцов, по словам полицейских, успел покинуть курорт и попытался скрыться в районе границы с Лаосом.