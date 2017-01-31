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Четверо морских цыган выиграли спор о земле в своей деревне

Суд провинции Пхукет вынес вердикт по земельному спору между предпринимательницей Бунсри Тантиваттанаванлопом и четырьмя морскими цыганами из деревни в Раваи.

Новости Пхукета

31 Января 2017 17:59:45

Оглашение вердикта было назначено на первую половину дня 31 января, и более 100 морских цыган собрались с утра перед зданием суда. В районе 11:00 двери открылись из из них вышел Ниран Хьянгпан, один из четырех ответчиков по цыганскому делу.

«Суд отклонил иск», – объявил он собравшимся.

«Мы предоставили фотографические свидетельства, что Его Величество Пхумипон Адульядет посещал нашу деревню в 1959 году, и на том снимке была запечатлена кокосовая пальма, которая растет в деревне до сих пор. Истец утверждал, что пальме всего десять лет, но экспертиза показала, что ей не менее 30 лет», – заявил он, тем самым подтвердив, что фотографии Короля в цыганской деревне действительно стали важным доказательством прав цыган на землю. Претензии истца к трем другим ответчикам из числа цыган также были отклонены.

Ниран Ньянгпан отметил, что суд занял сторону морских цыган, даже несмотря на то, что госпожа Бунсри Тантиваттанаванлопом предъявила документы, в которых говорится, что земля принадлежит ей.

В настоящий момент неизвестно, будет ли госпожа Тантиваттанаванлопом подавать апелляцию. О том, намереваются власти проверить происхождение указанных выше бумаг на землю, также пока неизвестно.

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