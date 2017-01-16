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Черная вода снова замечена на Сурине

Местные жители требуют решить проблему сточных вод на пляже Сурин.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Января 2017 11:24:58

Проблема экологии Сурина вернулась на повестку дня 15 января, когда местные жители вновь увидели внушительную лужу темного цвета у того места, где на пляж выходит труба дренажной системы. И цвет, и запах не оставляли сомнений в том, что это – сточные воды из жилых районов.

«Это продолжается уже годы, и проблема с каждым разом все серьезнее. Чаша нашего терпения переполнена, и мы уже думаем о том, чтобы решить проблему своими силами», – пожаловалась корреспонденту «Новостей Пхукета» местная жительница, попросившая не указывать своего имени в публикации.

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран в конце ноября пообещал решить проблему и очистить участок, где скапливаются сточные воды. Однако сегодня утром на звонки журналистов он не ответил. Старший клерк OrBorTor (палад) Сири Йоктхонг на соответствующий вопрос заявил, что проблема находится не в его ведении, а в зоне ответственности Департамента общественных работ. Руководитель этой структуры, в свою очередь, заявил, что не имеет полномочий давать комментарии прессе.

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