Черная вода на Сурине стала сюрпризом для районных властей

Официальные лица намерены проверить сообщения о том, что из дренажной трубы на Сурине вновь потекла черная вода.

9 Мая 2017 12:48:50

Черная вода на Сурине стала сюрпризом для районных властей. Фото прислано читателем.

В беседе с корреспондентом The Phuket News старший административный сотрудник (палад) тамбона Чернг-Талей Кричанат Супхантакит выразил удивление тел, что на Сурин могла вернуться черная вода, как в местных СМИ называют сточные воды, скапливающиеся в южной части пляжа, куда выходит дренажная труба.

Как заявил господин Супхантакит давно обещанная система очистки сточных вод была запущена два месяца назад, еще при предыдущем губернаторе.

«Проект был завершен после того, как губернатор Чокчай Дечаморнтхан отдал распоряжение ускорить работы. Сейчас водоочистные сооружения у Сурина и Банг-Тао обрабатывают в день около 5 тыс. куб. м воды, собираемой из разных мест на каждом из пляжей. Именно поэтому черной воды на Сурине было меньше (sic) в последние два месяца», – заявил Кричанат Супхантакит.

«Я не думаю, что черная вода снова появилась на Сурине. Я полагаю, что это какие-то отели сливают отходы в дренажную систему», – добавил он.

Напомним, что жители окрестностей пляжа Сурина, а также туристы неоднократно жаловались на то, что у стока из дренажной трубы в южной части пляжа регулярно образуется огромная лужа черной воды. Последний громкий скандал разразился в январе, когда местные жители заявили, что устали от бездействия властей и уже думают о том, чтобы сделать что-то самостоятельно. Впрочем, информации о том, что кто-либо (власти или жители) принял меры, в распоряжение СМИ с того момента не поступало.