Черепаху спасли из сетей на Рача-Яй

Сотрудники отеля The Racha Hotel на острове Рача-Яй спасли морскую черепаху, запутавшуюся в рыболовецких сетях.

20 Июля 2017 17:59:29

Запутавшуюся в сетях черепаху обнаружили 20 июля на пляже перед зданием отеля. К счастью, морское животное не пострадало, и после того как черепаху освободили из ловушки, она вернулась в море. О спасении черепахи сотрудники гостиницы сообщили через мессенджер Line. Сообщение было размещено в группе Healthy Reep's.

«Этим утром мы обнаружили черепаху, запутавшуюся в сетях на побережье залива Паток-Бэй. Мы освободили черепаху из сетей, убедились, что она не пострадала, и выпустили в море», – написал пользователь Line Тханья Чит-Ари.

Напомним, в прошлую пятницу на Рача-Яй заметили морскую черепаху, намеревавшуюся отложить яйца на пляже. Сообщивший об этом пользователь Facebook не скрывал своего удивления. По его словам, за все десять лет работы на острове он ни разу не видел, чтобы черепаха сочла местные пляжи достаточно чистым и безопасным местом, чтобы вывести потомство.