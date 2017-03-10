Частный особняк c видом на море близ Патонга записали под снос

Владелец шикарного дома на мысе к югу от Патонга получил уведомление о необходимости в 30-дневный срок убрать все постройки, возведенные на земельном участке.

10 Марта 2017 09:52:24

Уведомление было размещено на информационном щите у ворот «поместья», а также на стене, ограждающей дом, в четверг, 9 марта. Также смысл требований был на словах разъяснен мужчине, присматривавшем за недвижимостью в отсутствие владельца.

В тесте уведомления говорится, что Управление по проведению реформы сельскохозяйственных земель (ALRO) возвращает участок в собственность государства в соответствии с решением Верховного суда Таиланда. В уведомлении упоминается имя Банле Тантивита, который изначально подал заявление на выделение ему этого участка, а после смерти передал своим наследникам. Верховный суд же принял решение, что выдана ему эта земля была незаконно.

«На этом основании пхукетский офис ALRO возвращает землю государству в статусе SorPorKor», – говорится в тексте.

Напомним, в рамках земельной реформы необеспеченные тайский фермеры могли получить в пользование земельные участки для ведения сельскохозяйственной деятельности. Такие участки имеют титул SorPorKor и оформить их в частную собственность нельзя, они в течение всего времени использования остаются государственном имуществе. На информационном щите, установленном перед особняком, о котором идет речь, было размещено изображение титула SorPorKor, выданного на этот участок.

После того, как сотрудники AMLO и военные разместили уведомление, к особняку приехал приехал юрист, представляющий интересы нынешних владельцев здания. Он заявил, что, во-первых, дом находится на участке, который лишь прилегает к государственной земле с титулом SorPorKor. А во-вторых, владельцы подали в Земельный департамент заявление, о присвоении их участку титула SorKor1.

«У нас есть доказательства, что эта земля была в частной собственности задолго до того, как прилегающий к ней участок в 69 рай получил статус SorPorKor. Есть даже манговое дерево, которое доказывает это», – заявил не пожелавший представиться юрист.

Уроженец Пхукета Банле Тантивит в течение многих лет возглавлял одну из самых влиятельных семей острова, которой, в частности, принадлежит отель Patong Resort и высотка Patong Tower. Господин Тантивит был главой административной организации Пхукета (OrBorJor), а также основателем Phuket Rotary Club.

В 2001 году бизнесмен скончался от сердечного приступа (ему было 70 лет), а шесть лет спустя Верховный суд постановил, что земельный участок под особняком господина Тантивита был получен нелегально, поскольку бизнесмен не имел права на получение земли SorPorKor, предназначенной для малоимущих фермеров.

Представители семьи господина Тантивита пытались доказать, что участок был куплен в 1980 году у другого частного лица, но приведенные аргументы не убедили Верховный суд.