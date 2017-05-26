Часть Пхукет-Тауна останется без воды 27 мая

Департамент водоснабжения при муниципалитете Пхукет-Тауна объявил о перебоях с водоснабжением в некоторых районах города 27 мая.

26 Мая 2017 12:52:00

Фото: Архив The Phuket News

В течение субботы, с 9:00 до 17:00, рабочие будут устанавливать новые помпы в парке Рамы IX, где находится резервуар, снабжающий водой часть Пхукет-Тауна.

Перебои с водоснабжением ожидаются в домах и офисах на Chao Fa East Rd. от перекрестка Yee Teng Intersection до Dowroong School; на Sakdidet Rd. от перекрестка Tha Kleng до Sakdidet Soi 1, на всем протяжении Sakdidet Soi 1, на Bangkok Rd. от перекрестка Yee Teng до моста Phuket Garden Bridge, на всем протяжении Phoonpon Rd. и в переулках номер 1, 3, 5, 7 и 9, на Pathipat Rd. от храма Jui Tui Shrine до перекрестка Yee Teng, в поселке Chao Fa Village.

Муниципалитет Пхукет-Тауна приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок: 076-212196 и 099-487038.