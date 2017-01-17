Часть Чалонга останется без воды 18 января

Управление водоснабжения Пхукета (PWA) планирует масштабные ремонтные работы на магистралях в южной части острова 18 января.

17 Января 2017 18:09:58

В уведомлении указано, что перебои в водоснабжении будут ощущаться в следующих районах:

На Chao Fa East Rd, в Tivarathani Village, в Wong Siri Village, в Na Bon Village, на Soi Songkun, в Chao Fah Garden Home Village, на LuangPor Chaem Wat Chalong Rd, в Land and House Village, на Soi Chock Tip, на Soi Thanu Thep, на Soi Tharua Chalong Pier, на Chao Fa West Rd (от кольца до Soi Thanu Thep) и в прилегающих областях.

Водоснабжение будет отключено с 9:30 утра и «влоть до окончания работ». Там, где воду не отключат полностью, ожидается снижение напора в трубах.

«После окончания работ, которые займут один день, напор воды восстановится. Мы приносим извинения за доставленные неудобства», – заявили в PWA. Телефоны ведомства: 076-319173 и 089-8564191.