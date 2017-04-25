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Церемония кремации Рамы IX назначена на 26 октября

Согласно решению правительства 26 октября будет в Таиланде нерабочим днем.

Новости Пхукета

25 Апреля 2017 15:22:31

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

Кабинет министров Таиланда определился с датой церемонии Королевской кремации. Мероприятия пройдут в течение пяти дней, с 25 по 29 октября включительно.

Непосредственно сама кремация состоится 26 октября, и этот день в Таиланде будет нерабочим, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление официального представителя правительства Сансерна Кэукамнерда.

Также газета пишет, что в течение всего ноября, с 1 по 30 числа, в столице Таиланда будет проходить организованная Министерством культуры выставка в память о Его Величестве Раме IX.

 

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The Phuket News
Церемония кремации Рамы IX назначена на 26 октября
Церемония кремации Рамы IX назначена на 26 октября
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