Церемония кремации Рамы IX назначена на 26 октября

Согласно решению правительства 26 октября будет в Таиланде нерабочим днем.

25 Апреля 2017 15:22:31

Фото: Bangkok Post

Кабинет министров Таиланда определился с датой церемонии Королевской кремации. Мероприятия пройдут в течение пяти дней, с 25 по 29 октября включительно.

Непосредственно сама кремация состоится 26 октября, и этот день в Таиланде будет нерабочим, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление официального представителя правительства Сансерна Кэукамнерда.

Также газета пишет, что в течение всего ноября, с 1 по 30 числа, в столице Таиланда будет проходить организованная Министерством культуры выставка в память о Его Величестве Раме IX.