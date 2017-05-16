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Центр Пхукет-Тауна закроют для транспорта на время визита Принцессы

Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн прибудет на Пхукет с двухдневным визитом 17 мая.

Шела Рива

16 Мая 2017 15:52:36

Полиция объявила, что в связи с визитом Ее Высочества начиная примерно с 14:00 завтрашнего дня три улицы в центре старого города будут закрыты для транспорта. Кроме того, с полудня должны быть убраны с обочин все припаркованные машины [информация уточнена полицией]. Речь идет о следующих улицах:

– Thepkrasattri Rd. от Dibuk Rd. до Rassada Rd.;

– Thalang Rd. от Yaowarat Rd. до Montri Rd.;

– Phang Nga Rd. от Soi Pradit до Montri Rd.

Полиция не уточнила, до какого момента будет действовать запрет, однако известно, что Ее Высочество пробудет в Пхукет-Тауне вплоть до утра 18 мая.

В администрации провинции рассказали, что губернатор Норапхат Плодтхонг встретит Принцессу в аэропорту в 14:00, после чего кортеж Ее Высочества направится к музею культуры китайских переселенцев (Peranakan Museum) в Пхукет-Тауне, прибытие ожидается в 14:30.

После окончания официальных мероприятий в музее Ее Высочество посетит кофейню Kopitiam by Wilai (в 15:35), а затем примет участие в церемонии официального отрытия гостиницы Hotel Novotel Phuket Phokeetra (в 16:10), где останется на ночь.

Утром следующего дня Ее Высочество на вертолете отправится в школу-приют Yaowawit Academy в провинции Пханг-Нга. Мероприятия там продлятся с 8:50 до полудня. После этого Принцесса вернется на Пхукет (снова вертолетом) и пообедает с губернатором провинции в его резиденции. Визит Ее Высочества на остров завершится в 14:00, когда самолет с Принцессой вылетит в Бангкок.
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