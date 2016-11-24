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Centara собирает бюстгальтеры для тюрьмы Пхукета

В рамках ежегодной благотворительной программы гостиница Centara Grand Beach Resort Phuket намерена передать бюстгальтеры женщинам, отбывающим заключение на территории провинции.

Таньялак Сакут

24 Ноября 2016 09:01:53

В настоящий момент в камерах пхукетской тюрьмы находятся 377 женщин, и многие из них нуждаются в самых простых вещах. Каждый год Centara передает им то, что может быть необходимо, но о чем женщины зачастую стесняются попросить.

Представители Centara планируют нанести визит в тюрьму утром пятницы, 25 ноября. Пожертвования можно передать в отделе кадров гостиницы в течение сегодняшнего дня, 24 ноября.

«Такие вещи нужны женщинам в повседневной жизни, но [в отличие от нас] они не могу просто пойти и купить бюстгальтеры. Кроме того, некоторые стесняются попросить друзей или членов семьи о чем-то таком. Поэтому мы и реализуем наш проект. Одновременно он показывает, что мы любим и заботимся о других», – пояснила глава отдела кадров Centara Grand Beach Resort Phuket Тивапорн Махапром.

Отель готов принять как новые, так и ношеные бюстгальтеры любых размеров и моделей. Если вы готовы поддержать инициативу Centara, то всю необходимую информацию можно получить у госпожи Махапром по телефону 089-6378393.

 

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