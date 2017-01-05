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Centara приглашает на русское Рождество

Расположенный в Кароне гостинично-курортный комплекс Centara Grand Beach Resort Phuket отпразднует Рождество в русском стиле по юлианскому календарю.

Партнерский материал

5 Января 2017 10:43:13

Торжественный вечер состоится в ресторане The Cove в пятницу, 6 января. По случаю праздника команда поваров Centara приготовит такие традиционные русские блюда как пельмени, борщ, салат «Оливье» и многое другое. Программа вечера также включает живую музыку, два красочных шоу и лотерею с ценными призами.

Празднование откроется приветственным коктейлем с 18:30 до 19:00. Затем последует ужин в формате международного буфета под живую музыку и шоу-программу. Лотерея запланирована на 20:20, продлится праздник до 22:00.

Стоимость участия – 1400 бат со взрослого гостя и 700 бат с ребенка. Дополнительная информация и заказ билетов по телефону +66 (0) 7620 1234.

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