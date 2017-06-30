Цена образования: Как растут расценки в международных школах

Специалисты Phuket Expat Finance подсчитали, в какую сумму обойдется качественное образование для ребенка.

2 Июля 2017 10:00:00

Можно поспорить о том, кому именно принадлежит известная фраза: «Если вы считаете, что образование дорого, попробуйте невежество». Зато достоверно известен ее возраст – более 100 лет.

Задумайтесь на секунду: больше века назад вопрос стоимости частного образования был таким же поводом для нашего беспокойства, как сейчас. Более того, все это время цены в школах и ВУЗах только росли, и для подтверждения этого факта даже не надо заглядывать на столетие в прошлое – достаточно 10-15 лет. Более того, темпы роста ценников в образовательных учереждениях значительно обгоняли инфляцию.

Цены, которые вы можете найти в таблице на этой странице, были взяты из двух источников. Либо с сайтов самих школ, либо – если расценки на сайтах уже были скорректированы под 2017-2018 учебный год – из «Гида по международным школам» Джон Кэтта. Цены 2010 года, в свою очередь, были взяты либо из упомянутого справочника, либо из статьи о международных школах Таиланда, вышедшей в 2010 году в газете Daily Telegraph.

Как несложно заметить, рост стоимости обучения в приведенных престижных школах за шесть лет составил 30-60%, притом что средний аннуализированный уровень инфляции – 6,65%!

Что это означает для родителя на практике? Если у вас один ребенок и вы планируете прямо сейчас начать откладывать деньги ему на частую школу, то чтобы полностью оплатить обучение с первого класса по последний, вам надо откладывать по 78 тыс. в течение 18 лет, при учете, что приведенные выше темпы роста стоимости образования не изменятся, а доходность на ваши сбережения будет составлять те же 6,65%, что и аннуализированная инфляция.

Пожалуй, не станет для вас откровением и то, что схожими темпами стоимость обучения растет и в сфере высшего образования. Приведенная на этой странице вторая таблица содержит данные о расценках в Гарварде, Оксфорде, Университете Саутгемптона, Университете Миннесоты, Университете Макгилла и Университете Мельбурна.

Гарвард и Оксфард приведены в этот списке в качестве флагманов американского и британского образования. Университеты Саутгемптона и Миннесоты – представители тех вузов, которые не входят в элиту, но считаются уважаемыми в Великобритании и США. Университет Макгилла и Университет Мельбурна – иллюстрация того, что тренд является глобальным, и Австралия с Канадой – отнюдь не исключение. При этом для всех университетов, кроме Оксфорда, мы смогли найти данные о расценках вплоть до 2000 года (цифры по Оксфорду даны за 2005-06).

Как вы видите, в ВУЗах средний аннуализированный темп роста цен в ВУЗах несколько ниже, чем в международных школах. При этом в таблице приведены расценки для студентов из-за рубежа, что демонстрирует притягательность ВУЗов англоязычных стран для абитуриентов со всего мира. Англия – за счет установленных в годы колониализма прочных связям с целым рядом других ныне независимых государств – всегда была популярна у международных студентов. Тогда как Австралия – благодаря географическому положению – популярна у учащихся из переживающих экономический подъем азиатских стран.

Если же снова посмотреть на практическую сторону вопроса, то получается следующая картина. Чтобы отправить ребенка на учебу в Оксфорд, нужно ежемесячно откладывать по 300 фунтов (около 13 тыс. бат) в течение 20 лет.

Резюме. И среднее, и высшее образование в частных учебных заведениях отнюдь не дешевы, и изменение цен происходит лишь в одно направлении (подсказка: не вниз). А значит, вывод простой: если у вас есть дети, планировать их образование необходимо уже сегодня.

Phuket Expat Finance – регулярная колонка в англоязычной газете The Phuket News. В течение 20 лет специалисты Phuket Expat Finance помогают тайским родителям с накоплением средств на образование их детей. Чтобы узнать о том, как открыть отдельный сберегательный счет на образовательные нужды, пишите на chatwithus@PhuketExpatFinance.com.

Комментарий директора частной школы British International School Phuket читайте здесь.