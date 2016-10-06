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Cariocas повышает ставки среди коктейльных баров Пхукета

Недавно открывшееся в Пхукет-Тауне заведение Cariocas Bistro & Lounge – яркий пример тех случаев, когда о месте писать и хочется, и не хочется. Одна часть тебя призывать поделиться тем, что ты случайно нашел, тогда как другая призывает молчать и не раскрывать секрет раньше времени. Что ж, сейчас час, кажется пробил.

Джей-Пи Местанза

11 Октября 2016 10:50:49

Бистро Cariocas находится на Yaowarat Rd., примерно в одном квартале к югу от Bangkok Hospital. Снаружи – это колониальный шопхаус белого цвета в стиле сино-португез, благодаря чему здание выглядит легким и по-хорошему летним. Внутри – просторный зал, взрывающийся красками. Цветная подсветка на баре, синие стулья у стойки, оранжевые диваны вдоль стен, столы из натурального дерева – выглядит и современно, и при этом антуражно. Особенно впечатляет южноамериканская атрибутика, вплоть до колоритных бокалов.

Впрочем, главное – это не сами бокалы, а то, что в них налито. Один из основателей Cariocas – Флориан Ниессинг, профессиональный бармен из Шанхая. Составленная им барная карта была бы типична для Лондона или Нью-Йорка, но здесь, на Пхукете, такой выбор выглядит просто поразительно. Во-первых, сами напитки – это премиальные бренды, а не свойственный остальному острову no name. Во-вторых, в Cariocas cмешивают не стандартный пхукетский набор простых коктейлей, а мировую классику плюс авторские напитки Флориана. Редкий для Пхукета случай, когда заведение не экономит на ингредиентах и не боится выйти за пределы массового вкуса.

«Поначалу идея была открыть просто коктейльный бар. Место, где бал правило бы искусство смешивания напитков. Но помещение оказалось слишком большим, плюс кухня была уже оборудованной и на ходу, так что мы решили использовать возможность», – рассказывать Андреас Корф, второй основатель Cariocas.

В плане кухни у Андреаса и Флориана все так же уверенно, как и в отношении напитков. Владельцы бистро выбрали мексиканскую тему и подошли к ней максимально серьезно. К примеру, тортильи здесь не покупают, а пекут самостоятельно. Перед подачей каждую лепешку нагружают увесистой порцией мяса (курица, говядина или креветки), затем так же щедро приправляют свежими помидорами, салатом айсберг и чеддером. Если не экономить на ингредиентах – а в Cariсoas не экономят – то получается божественно.

Собственно, вся мексиканская классика в меню представлена: аппетитные кесадильи (с говядиной, курицей или вегетарианские); хрустящие чипсы начос (с гуакамоле или фасолью); энчилады (с чили кон карне или с курицей) – все это есть и все превосходно.

Большим сюрпризом стала пусть и не мексиканская, но идеально подходящая под формат заведения пицца. Отбросьте стереотипы и убедитесь сами – итальянская пицца и латиноамериканская сальса отлично сочетаются вместе.

То же самое относится к бургерам (что за коктейльный бар без них?) и барбекю секции.

Тайская кухня представлена в меню полудюжиной самых классических блюд, так что в заведение можно смело идти, к примеру, с подругой, впервые приехавшей на Пхукет. Если спутница вдруг не захочет европейской еды, всегда можно взять пад-тай или том-ям.

Кстати, отдельная новость для прекрасных дам. По всей видимости, на Пхукете появилось новое место, где танцуют сальсу и бачату. Во всяком случае, в прошлую пятницу состоялось первое танцевальное мероприятие и Флориан с Андреасом уверяют, что теперь ночи сальсы будут регулярными. Хотя лично мне было бы интереснее посетить один из мастер-классов по миксологии, которые ведет лично Флориан. Кроме того, на каждый день в Cariocas есть свои спецпредложения по еде и напиткам.

Cariocas Bistro & Lounge находится по адресу 371/22-25 Yaowarat Road, Phuket, 83000. Phone: 076 218 403. Полное меню и схема проезда доступны на Carociaslounge.com, за расписанием мероприятий можно следить на Facebook.com/cariocaslounge.

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