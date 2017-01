Captain Hook на PIMEX: История Reely Nauti, ее команды и их коптильни УЧАСТНИК PIMEX 2017: Мартин Элевелд рассказывает о том, как родилась идея коптильни Captain Hook Smoke House. Партнерский материал 8 Января 2017 12:01:13 Вначале была лодка, вернее две. Первая носила имя Reely Nauti, а ее преемница – Reely Nauti Too, владельцем второй я являюсь прямо сейчас. Это 51-футовая яхта Bertram с флайбриджем для спортивной рыбалки. Еще вначале были трое моих друзей, с которыми мы провели множество ночей на борту Reely Nauti Too, рассказывая истории посреди океана. Сейчас основная работа Reely Nauti Too – дальние рыболовные круизы в бирманских водах, примерно в 30-100 милях от побережья. В ночь, о которой я рассказываю, на борту нас было четверо: Уолтер Дрейер, Питер Поли, Уве Шитек и я. Связанные рыбацкой дружбой, мы – хоть и совершенно разные люди – с годами одинаково полюбили рыбную ловлю, хорошую компанию, веселье и добрую еду, особенно копченую рыбу в больших количествах. Я рыбачил с раннего детства, а в подростковом возрасте дорос до морской рыбалки. Став взрослым и начав делать карьеру, я нередко говорил друзьям, что работу ненавижу и занимаюсь ей только, чтобы было чем платить за рыбалку. В итоге в один прекрасный день я решился на радикальный шаг и перебрался в Таиланд, где сперва купил 35-футовую лодку, а сейчас обзавелся Bertram 510. Теперь немного о моих друзьях. Уолтер Дрейер. В прошлом – телевизионный специалист, а сейчас – президент Phuket International Sport Fishing Tournament. Уолтер любит рыбалку редкой любовью и успел порыбачить во многих уголках мира. Питер Поли. Просоленный океанскими ветрами ветеран, многие годы посвятивший рыбной ловле как на Пхукете, так и по всему миру, включая побережья Африки, Средиземное море и другие места. Уве Шиттек. Герой, своим примером доказавший, что большим человеком может стать каждый. Начавший как рабочий на угольной шахте, он скопил денег, перебрался в Таиланд и стал пионером спортивной рыбалки в этой стране, создав Andaman Hooker Company, а заодно став капитаном MV Andaman Hooker, одной из лучших чартерных лодок в Таиланде. Уве сейчас ходит капитаном и на моей Reely Nauti Too, а заодно является директором Phuket International Sportfishing Tournament. Больше всего в характере Уве впечатляет его способности преодолевать жизненные невзгоды и добиваться победы. Несколько лет назад лодка Уве взорвалась в индийских водах из-за технической неисправности. Все находившиеся на борту люди – кроме Уве – избежали травм, а он восстановился всего за год. Сейчас Уве – один из акционеров и член совета директоров Captain Hook Smoke House. Теперь давайте вернемся к нашей истории. Как-то раз мы, четверо пиратов, отдыхали на борту Reely Nauti Too, наслаждаясь музыкой, ромом и копченой рыбой, которую приготовил Питер Поули. В этот момент и прозвучала идея: «Аххх-хой, приятель! А чего это мы не продаем эту рыбу на Пхукете?» Раньше я как-то о подобном даже не думал, поскольку у меня уже была своя таверна, и еще хлопот я не хотел. Но тут в дело вступил Уолтер, который рассказал, что его друзья в Европе давным-давно занимаются копчением и даже предлагали помощь в открытии коптильни на Пхукете. Так и появилась идея Captain Hook Smoke House. Произошло это в лучшем пиратском стиле – на лодке в 100 милях от берега. Рождение Captain Hook Smoke House Company Ltd состоялось в мае 2016 года, а сейчас наша компания уже приобрела 4 рая земли в Май-Кхао, где мы строим современнейшее коптильное предприятие с контролем за производством в режиме реального времени, современным управлением запасами, всеобщим менеджментом качества (TQM) и так далее. Наша цель – получить полностью функциональную фабрику и оформить все бумаги в этом январе. Вот так и произошло: из рыбацких историй родилась мечта, которая затем стала реальностью, а в итоге попадет людям на стол в виде деликатесной еды. Спасибо всем за поддержку, надеюсь, что в будущем у нас будут новые истории и увлекательные предприятия. Мартин Элевелд

Гендиректор Captain Hook Smoke House и владелец Reely Nauti Too, базирующейся в Ao Po Marina.

*Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоу. Подробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com.