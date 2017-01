Cамые ожидаемые спортивные события наступившего года Календарь спортивных мероприятий в наступившем году будет не самым насыщенным, однако «Новости Пхукета» нашли несколько турниров и других событий, которые достойны внимания даже тех, кто не слишком увлекается спортом. Новости Пхукета 18 Января 2017 16:46:47 Фото: Cайт РФПЛ, сайт ФХР и Tatiana (Kulitat) / Flickr Кубок конфедераций Кубок футбольных конфедераций – не самый известный турнир среди российских болельщиков, поскольку Россия в нем не участвовала ни разу. Соревнования проводятся между победителями шести континентальных турниров по футболу (Чемпионата Европы, Кубка Азии и так далее), к которым присоединяются действующие чемпионы мира и сборная-хозяйка будущего мундиаля. Именно на правах последней Россия и попала на турнир. Другие участники – Португалия, Мексика, Новая Зеландия, Чили, Австралия, Германия и чемпион Африки, имя которого будет известно в феврале. На групповом этапе россиянне встретятся с новозеландцами, мексиканцами и португальцами. Продолжаться турнир будет с 17 июня по 2 июля и станет для команды Черчесова главный экзаменом перед Чемпионатом мира 2018 года в России. Чемпионат мира по хоккею Чемпионат мира по хоккею с шайбой – еще один экзамен, правда уже для другой сборной. Тренер российской дружины Олег Знарок начал свой путь во главе команды с золота Чемпионата мира 2014 года, однако затем результаты только ухудшались. В 2015 году команда завоевала серебро, а в 2016 – только бронзу. При этом в 2018 году сборную ждет серьезное испытание на зимней Олимпиаде в Южной Корее, и именно Чемпионат мира должен показать, в каком состоянии находится команда перед этим турниром. Состоится мировое первенство 5-21 мая, хозяева соревнований – Франция и Германия. Возвращение Шараповой Дисквалификация российской теннисистки Марии Шараповой заканчивается 26 апреля. Таким образом Открытый чемпионат Австралии, который стартует на следующей неделе, она пропустит, но на следующем большом турнире уже сможет сыграть. Ролан-Гарос 2017 года запланирован на период с 28 мая по 11 июня, а до него в календаре WTA значатся Прага, Мадрид и Рим. Главная интрига заключается, естественно, в том, как быстро удастся вернуться в топ Шараповой и удастся ли ей это вообще. Новый регламент в Формуле-1 В 2017 году в техническом регламенте Формулы-1 произойдут изменения, которые спортивные журналисты называют революционными. Организаторы гонок решили пересмотреть требования к силовым установкам и аэродинамическим составляющим болидов, в результате чего скорость прохождения круга может уменьшиться на 2-6 секунд. Изменится даже внешний вид автомобилей, которые станут выглядеть более хищно и агрессивно. Кроме того, именно в 2017 году должен завершиться процесс смены владельцев Формулы-1, и эксперты не исключают, что это может серьезно изменить привычный ход чемпионата. Первой гонкой сезона станет Гран-при Австралии, которое пройдет 26 марта. Бои Кличко и Паккьяо Затянувшаяся пауза в календаре Владимира Кличко завершится 27 апреля, когда украинец выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа. Пока что на счету Джошуа 18 побед в 18 боях и все нокаутом. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA. Кличко, который провел в три с половиной раза больше боев, имеет следующий послужной список: 64 победы (53 нокаута) и 4 поражения. Уже известно, что победитель этого боя будет драться с кубинцем Луисом Ортисом. Пока неизвестно, с кем и когда будет драться филиппинец Мэнни Пакьяо, но в первой половине года у него также должен состояться один бой. Среди возможных соперников называется, в частности, 28-летний спортсмен из Австралии Джефф Хорн, на счету у которого 16 побед(11 нокаутом) и одно поражение. 16-0-1, 11КО). Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум говорит, что бой может пройти в Британии, Австралии, Мексике либо на Ближнем Востоке. Во второй половине года Паккьяо может (и должен) провести еще один бой. Добавьте новостную ленту на свой сайт Самолет разбился на авиашоу в городе Хат-Яй Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде BISP приняла первый рейтинговый турнир LTAT Esenzi на PIMEX: Подавая изящество Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus