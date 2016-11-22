Cаммит WWTC пройдет в Таиланде по графику

Национальный траур в Таиланде не помешает Бангкоку принять глобальный саммит Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). Мероприятие 2017 года пройдет 26-27 апреля, подтвердили организаторы.

22 Ноября 2016 14:18:58

Фото: Ashiq virji

«WWTC продолжит тесную работу с Туристическим управлением Таиланда (ТАТ), чтобы гарантировать, что саммит пройдет по наивысшим из возможных стандартов. Под вашим руководством мы обеспечим должную дань уважения памяти Его Величества Короля Пхумипона Адульядета в ходе мероприятия», – заявил президент и генеральный директор WTTC Дэвид Скоусилл. По его словам, саммит объединит мировых лидеров сферы туризма и путешествий в поддержке народу Таиланда.

«Саммит будет иметь мощный позитивный эффект для туристической экономики Таиланда и продемонстрирует способность отрасли к сохранению стабильности и культурному пониманию», – заявил он.

Ранее тайская сторона подчеркивала, что проведение глобального саммита в Бангкоке станет свидетельством признания важности города в качестве международного хаба, а также позволит тайской столице продемонстрировать свой потенциал в качестве площадки для подобных событий.

Как говорят в WWTC, к настоящему моменту индустрия путешествий и туризма обеспечивает 284 млн рабочих мест по всему миру, а ее вклад в глобальный ВВП ежегодно составляет – 7,2 трлн долл. (254,87 трлн бат). Что касается Таиланда, то по данным ТАТ за 2016 год рост отрасли составил 18,4%. В туризме заняты 5,9 млн человек (15,4% от всего рынка труда), вклад в ВВП – 2,8 трлн бат или 21% от общего объема. Впрочем, возможно, в эту цифру включен и косвенный доход от туризма, получаемый Королевством.

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