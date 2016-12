Cак янт: Магические татуировки в тайской культуре Тайская татуировка имеет одновременно и культурный и мистический смысл. Сейчас это искусство уже шагнуло за пределы Таиланда и во многих салонах западных стран можно сделать сак янт. Но в любом случае нужно помнить об изначальном магическом смысле этих рисунков. Сиринья Пакдитаван 5 Ноября 2016 11:20:04 Искусство татуировки в Таиланде имеет долгую историю, и разговор о нем стоит начать с того, что видов магических тату в тайской культуре два: приносящие любовь и благоволение окружающих (метта) и защитно-охранительные (сак янт). Оба вида татуировок считаются гораздо большим, чем просто украшение – это мистические символы, наделяющие носителя теми или иными свойствами. В искусстве тайской татуировки слились разные религии и культуры: буддизм, брахманизм и анималистические верования. Татуировки метта призваны наделить человека добротой и сочувствием к окружающим, а также вызвать аналогичные чувства по отношению к носителю рисунка со стороны других людей. Основные мотивы для этих татуировок следующие: Лебедь. Эта птица символизирует освобождение от мирских оков. Брахма (Пхра Пром в тайской культуре) использует лебедя Хамса как свое средство передвижения, вахану. Черепаха. Это животное выглядит медленным и неуклюжим, вызывая у людей сочувствие и жалость. Считается, что никто не захочет обидеть черепаху. Ящерица. В тайской культуре традиционно считается, что домашние ящерицы и гекконы криками предупреждают человека о грозящей опасности. Популярное поверье гласит, что если, выходя из дома, вы услышали крик ящерицы, то это предупреждение и дом лучше не покидать. Птица майна. Пение майны зачаровывает слушающего, даруя ему блаженство и радость. Зачастую некоторые тайцы делают татуировку с майной прямо на языке. Будда. Достигший провестления Будда наделяет носителя татуировки сочувствием и любовью ко всем живым существам, а в них вызывает аналогичные чувства по отношению к обладателю тату. Перечисленные выше татуировки популярны в Таиланде, но чаще, когда речь заходит об искусстве магического рисунка на коже, речь идет не о них, а об охранительные татуировках сак янт. Их название происходит от двух слов на санскрите: сак означает татуировку, а янтра – это магическая диаграмма. «Новости Пхукета» уже писали о храме Wat Bang Phra в провинции Накхом-Патхом, который славится как главный центр, где делают соответствующие татуировки. Каждый год, в марте, там проходит фестиваль сак янтов и огромное число людей собираются в храме, чтобы подзарядить свои татуировки энергий мастеров, которые их сделали, и отдать последним дань уважения. Мотивы для сак янтов выбирают по тому же принципу, что и для метт, но с акцентом на другие качества: бесстрашие, решимость, проворство, силу, мудрость или выносливость. Считается, что настоящий сак янт может защитить владельца от ножа и пули, поэтому такие татуировки популярны у людей опасных профессий: от солдат и полицейских до водителей такси. Не меньше сак янты популярны у представителей криминального мира. В наши дни магические татуировки зачастую делают себе и иностранцы, но многие тайцы полагают, что европейцы не способны понять суть сак янта и для них рисунок является лишь украшением. Популярные мотивы сак янтов включают: Дракон. Он символизирует бесстрашие, силу и мудрость. Королевская кобра. Ядовитая змея бесстрашна и в случае угрозы предпочтет нападение бегству. Угорь. Эту рыбу сложно поймать, поскольку она скользит и извивается. Хануман. Царь обезьян из эпоса «Рамакиен» обладает волшебной силой и неуязвимостью, полученными от бога Шивы. Тигр и лев. Оба хищника символизируют хитрость, коварство, силу и бесстрашие. Жаба. Тайцы считают это земноводное стойким и выносливым из-за толстой кожи. Мастера татуировки сак янт, в отличие от своих коллег из обычных салонов, носят титул аджарн (учитель), также как, к примеру, университетские профессора. Считается, что мастер должен быть буддистским монахом и знать тайные значения магических символов, чисел и знаков, уметь читать заговоры и заклятия, наделяющие татуировки силой. У каждого сак янта есть «сердце» – точка, где пересекаются линии силы. Только мастер, сделавший татуировку, знает, где находится ее сердце, и это защищает силу рисунка. Так же только мастер знает код, позволяющий расшифровать заклятие, скрытое в рисунке. Как правило, отдельные куплеты заговора кодируются двумя-тремя символами в общей композиции, и только аджарн может восстановить текст. Это также защищает силу татуировки. Подводя итог, можно сказать, что тайская татуировка имеет одновременно и культурный и мистический смысл. Сейчас это искусство уже шагнуло за пределы Таиланда и во многих салонах западных стран можно сделать сак янт. Но в любом случае нужно помнить об изначальном магическом смысле этих рисунков. Cиринья Пакдитаван – автор блога о тайской культуре, истории и традициях, а также о путешествиях и кулинарных традициях Таиланда. Своими заметками Сиринья старается не только развлечь читателя, но и стать проводником тайского мира на Западе. У Сириньи есть докторская степень, которую она получила в Университете Гамбурга. Прочитать оригинал этой статьи, а также другие работы блогера можно на www.Sirinyas-thailand.de.