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Бывший губернатор призвал госведомства Пхукета к открытости

Экс-губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан, сейчас занимающий должность генерального инспектора в офисе прмьер-министра, посетил Пхукет, чтобы проверить ход реализации проекта Центров информирования о деятельности правительства (GIS).

Таньялак Сакут

21 Июля 2017 11:28:06

Экс-губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан. Фото: PR Dept
Экс-губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан. Фото: PR Dept

Инициатива по созданию сети Центров информирования о деятельности правительства (GIS) принадлежит премьер-министру Праюту Чан-Очень. Центры GIS должны быть созданы для реализации заложенного в Законе о правительственной информации от 1997 года положения о том, что граждане должны иметь доступ к информации о том, чем занимаются органы власти.

По распоряжению премьера, Министерство внутренних дел выбрало 61 сектор, представители которого должны отчитываться через GIS. Физически центр GIS на Пхукете будет располагаться в здании Provincial Hall. Обратиться туда за информацией о работе властей может любой гражданин.

«Официальные лица должны по запросу общественности раскрывать информацию о реализуемых проектах и бюджетах, это и называется работать прозрачно», – заявил Чокчай Дечаморнтхан во время визита на Пхукет.

По словам бывшего губернатора, центр GIS на Пхукете должен быть запущен до конца этого месяца, а граждане – проинформированы о том, что у них есть возможность получать информацию о работе властей.

Пока что, по словам Чокчая Дечаморнтхана, все требования премьер-министра выполнило только одно из госведомств на Пхукете – Управление энергоснабжения провинции.

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