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Бун Йонгсакун стал председателем P-REA

Пхукетская ассоциация застройщиков (Phuket Real Estate Association, P-REA) выбрала нового председателя.

16 Мая 2017 10:11:47

Председатель Boat Pattana Co Ltd. (девелопера, создавшего Boat Lagoon) Бун Йонсакун был выбран главой P-REA в понедельник, 8 мая. Голосование состоялось в White House на территории Boat Lagoon. Процедуре предшествовала лекция профессора Лертмонгкона на тему «Новый налог на землю и здания – превращение риска в выгоду». На посту председателя P-REA Бун Йонгсакун сменил Тханусака Пынгдета.

После голосования Бун Йонгсакун заверил членов организации, что он намерен продолжить работу предыдущего председателя и развивать партнерством с новыми зарубежными инвесторами ради блага острова.

«Я готов к работе с новым руководящим комитетом и одновременно учиться у этой заслужившей доверие команды», – добавил господин Йонгсакун

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