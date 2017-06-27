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Буддистского послушника едва не сбило машиной в Чернг-Талей

Послушник из храма Wat Cherng Taley в последнюю секунду успел отпрыгнуть с обочины и избежать травм, после того, как автомобиль на высокой скорости сбил припаркованный у дороги автомобиль.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Июня 2017 11:56:24

Инцидент произошел утром 26 июня, и попавшая через несколько часов в сосцети видеозапись мгновенно стала вирусной.

На записи, снятой камерой уличного видеонаблюдения, видно послушника, идущего по обочине Srisoonthorn Rd. и припаркованный у проезжей части мотоцикл. Молодой человек практически исчезает из кадра, когда в мотоцикл врезается красный хетчбэк Toyota, но послушник успевает отпрыгнуть и избежать травм. Машина же с места событий скрывается.

Героем видео оказался 19-летний Пхайван Дасантхат из храма в Чернг-Талей. В беседе с журналистами юноша заявил, что ему помогла лишь собственная реакция и внимание, а не буддистские амулеты.

«О том, что запись с камеры CCTV стала вирусной, я узнал только что. Никаких амулетов на мне не было. Я уцелел, потому что был внимателен, когда шел вдоль дороги», – заявил послушник.

По словам молодого человека, красная Toyota сперва протаранила припаркованный на обочине трехколесный саленг, а уже затем врезалась в мотоцикл, который чуть не зацепил послушника.

После инцидента настоятель храма Wat Cherng Taley Пхра Кру Гарун Гитджануют обратился к пхукетским водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на дорогах. О задержании водителя красного седана пока не сообщалось.

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