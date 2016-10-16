Буддистские храмы почтят память Короля

Буддистские храмы в Таиланде и за рубежом будут в течение месяца проводить ежедневные ритуалы в честь скончавшегося Короля Таиланда Пхумипона Адульядета.

16 Октября 2016 13:45:54

Мирянам также рекомендовано принять участие в буддистских церемониях, посвященных Его Величеству Пхумипону Адульядету. Фото: Bangkok Post

Соответствующие инструкции содержатся в руководящих указаниях, изданных Верховным Советом Сангха (SSC), сообщает Bangkok Post.

Храмы могут сами выбрать время проведения ритуалов, один из возможных вариантов – 15:52 каждого дня, поскольку именно в этот час ушел из жизни Его Величество Пхумипон Адульядет.

Монахах рекомендовано проводить сеанс медитации в память о Короле после окончания вечерних молитв. В каждом храме должен быть организован алтарь в честь Его Величества.

Кроме ежедневных молитв, буддистские храмы организуют массовые церемонии на 7-й, 50-й и 100-й дни траура. Каждый из этих дней будет сопровождаться неделей медитации в соответствующих центрах во всех провинциях Таиланда.

SSC рекомендует мирянам также принять участие в буддистских церемониях, посвященных Его Величеству Пхумипону Адульядету.