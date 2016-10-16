Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Буддистские храмы почтят память Короля

Буддистские храмы в Таиланде и за рубежом будут в течение месяца проводить ежедневные ритуалы в честь скончавшегося Короля Таиланда Пхумипона Адульядета.

Новости Пхукета

16 Октября 2016 13:45:54

Мирянам также рекомендовано принять участие в буддистских церемониях, посвященных Его Величеству Пхумипону Адульядету. Фото: Bangkok Post
Мирянам также рекомендовано принять участие в буддистских церемониях, посвященных Его Величеству Пхумипону Адульядету. Фото: Bangkok Post

Соответствующие инструкции содержатся в руководящих указаниях, изданных Верховным Советом Сангха (SSC), сообщает Bangkok Post.

Храмы могут сами выбрать время проведения ритуалов, один из возможных вариантов – 15:52 каждого дня, поскольку именно в этот час ушел из жизни Его Величество Пхумипон Адульядет.

Монахах рекомендовано проводить сеанс медитации в память о Короле после окончания вечерних молитв. В каждом храме должен быть организован алтарь в честь Его Величества.

Кроме ежедневных молитв, буддистские храмы организуют массовые церемонии на 7-й, 50-й и 100-й дни траура. Каждый из этих дней будет сопровождаться неделей медитации в соответствующих центрах во всех провинциях Таиланда.

SSC рекомендует мирянам также принять участие в буддистских церемониях, посвященных Его Величеству Пхумипону Адульядету.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.