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Буакхао Банчамек снялся в историческом боевике

Звезда тайского бокса Буакхао Банчамек стал главным героем фильма об эпохе Таксина Великого.

26 Января 2017 11:01:40

Фото: Sahamongkol Film / Bangkok Post
Фото: Sahamongkol Film / Bangkok Post

Сегодня на экраны выходит исторический фильм Thongdee Fun Khaw, в котором Белый Лотус сыграл главную роль. Действие сюжета развивается в эпоху Таксина Великого, в середине XVIII века. Главный герой фильма, которого играет Буакхао, – уличный боец Тхонгди, который затем становится одним из главных воинов армии Таксина, сражающейся с бирманскими войсками.

Примечательно, что Буакхао никогда не стремился к съемкам в кино, ограничиваясь, разве что, камео. Спортсмен полагал, что ему не удастся принять участие в съемках без ущерба для тренировок в спортзале. Исторический боевик Thongdee Fun Khaw стал первым исключением.

*Среди русскоязычных поклонников тайского бокса Буакхао Банчамек известен как Буакав Банчамек.

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