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Британский турист утонул на пляже в Патонге

Турист из Великобритании погиб на Пхукете утром 21 апреля. Личность погибшего уже установлена.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Апреля 2017 16:48:39

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 10:00 утра полиция Патонга получила сообщение о том, что спасатели извлекли из воды тело иностранца, утонувшего парой часов ранее.

Прибывший на место событий наряд установил, что около 8:00 утра 37-летний турист отправился искупаться. По словам очевидцев, мужчина выглядел нетрезвым и его пытались отговорить от купания, но тот все равно вошел в воду, а на берег не вернулся.

Пляжным спасателям не удалось найти мужчину и они вызвали специалистов по подводному поиску из Kusoldham Rescue Foundation, которые обнаружили тело под водой через 20 минут после начала поисковой операции. Проведенная на берегу сердечно-легочная реанимация результатов не принесла, тело погибшего было доставлено в Patong Hospital.

Полиция уже установила личность погибшего и отель, в котором он проживал. Британское консульство, по словам полицейских, было поставлено в известность о случившемся.

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