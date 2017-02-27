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Британец скончался после падения за борт яхты у острова Рача-Яй

Медикам не удалось спасти жизнь гражданин Великобритании, потерявшего сознаниe во время круиза у Рача-Яй, выпавшего за борт яхты и ударившегося головой о камни.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Февраля 2017 11:53:44

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несчастный случай на острове Рача-Яй произошел во второй половине дня 26 февраля. Группа из десяти человек на яхте направилась в бухту Плаб-Пла, чтобы поплавать с масками. В процессе купания один из участников круиза – 60-летний гражданин Великобритании – решил вернуться на борт лодки, где пожаловался на плохое самочувствие. После этого мужчина потерял сознание, упал за борт и ударился головой об камни.

Спутники мужчины сообщили о происшествии в ближайший отель, который прислал медицинскую команду. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили, что у мужчины остановилось сердце и приступили к сердечно-легочной реанимации, одновременно связавшись с базой военно-морского флота на мысе Панва и запросив вертолет для транспортировки пострадавшего в больницу. Впрочем, еще до прибытия воздушного транспорта мужчина скончался.

Тело погибшего находится в больнице Vachira Hospital, полиция проводит расследование.

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