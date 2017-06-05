Британец разбился на мотоцикле на «улице боксеров»

Полиция подтвердила смерть 30-летнего Гарри Исаака Хитмана, разбившегося на Soi Ta-iad в ночь на 2 июня.

5 Июня 2017 10:08:41

Фото: Страница Гарри Исаака Хитмана на Facebook

Мотоцикл британца вылетел с проезжей части и врезался в бетонное ограждение около 2:30 ночи 2 июня, рассказал «Новостям Пхукета» капитан Сомкиет Сарасит из полицейского участка Чалонга. Авария произошла примерно в 50 м от пересечения «улицы боксеров» и Chao Fa East Rd.

«Высока вероятность, что господин Хитман ехал слишком быстро, потерял управление и врезался в забор. Шлема на нем не было», – отметил капитан Сарасит.

У полиции нет свидетелей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту версию. Об аварии полицейским сообщили другие водители, которые обнаружили тело британца.

«Его мать уже прилетела на остров, чтобы организовать репатриацию тела», – указал капитан Сарасит.

Правоохранители установили, что иностранец прилетел на Пхукет по туристической визе и жил на Soi Ta-ied, однако других подробностей полиция не знает

«В больнице Vachira Hospital у него взяли кровь для проведения анализа на алкоголь и наркотиков, но результатов мы пока не получили», – заключил офицер. Права с открытой категорией «А» у иностранца имелись.