Бойфренду туристки, погибшей в столкновении аквабайков, предъявят обвинения

Полиция подтвердила намерение предъявить обвинения 22-летнему австралийцу по делу о столкновении двух аквабайков у пляжа Ката.

6 Февраля 2017 18:12:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» лейтенант полиции Карона Пативат Йодкхван подтвердил, что правоохранительные органы намерены предъявить обвинения 22-летнему австралийцу Томасу Китингу по следам трагического инцидента, произошедшего в воскресенье, 5 января, у пляжа Ката.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, Томас Китинг и его подруга Эмили Джейн Колли арендовали два аквабайка на Кароне и отправились кататься у пляжа Ката, где водные мотоциклы Китинга и Колли столкнулись. В результате аварии 20-летняя Эмили Джейн Колли погибла, 22-летний Китинг серьезных травм избежал и когда девушку достали из воды, помогал проводить сердечно-легочную реанимацию.

«Бойфренду госпожи Колли, господину Китингу, который в момент аварии управлял вторым аквабайком, будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем смерть человека», – заявил лейтенант Пативат Йодкхван. По его словам, на допросе Китинг показал, что его ослепило солнце и именно это стало причиной аварии.

Как отметил лейтенант Йодкхван, на аквабайки была оформлена страховка, выплаты семье погибшей составят лишь 50 тыс. бат. Компенсации повреждений, причиненных технике, владелец водных мотоциклов требовать не намерен, поскольку «хочет поддержать хорошую репутацию Пхукета как курорта».