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Booking.com намерен довести предложение в Таиланде до 30 тысяч

Региональный менеджер Booking.com по Индокитаю Паричат Хэхнен заявила о том, что сайт планирует в полтора раза увеличить число партнеров из числа отелей и владельцев недвижимости в Таиланде и других странах региона.

Bangkok Post

6 Июня 2017 11:10:16

Сейчас Booking.com предлагает в Таиланде 13873 варианта, но к концу года планирует довести число вариантов до 30 тысяч.
Сейчас Booking.com предлагает в Таиланде 13873 варианта, но к концу года планирует довести число вариантов до 30 тысяч.

В беседе с корреспондентом газеты Bangkok Post Паричат Хэхнен заявила, что сервис в этом продолжит «органический рост» и даже ускорит его темпы. Если в прошлом году количество предложений по размещению в странах Индокитая выросло на 35-40%, то в этом рост должен составить в среднем 50%.

В прошлом году, как пишет Bangkok Post, сайт добавил в каталог 15 тыс. объектов в Таиланде, плюс еще 7 тыс. во Вьетнаме, около 2,5 тыс в Камбодже, 1 тыс. в Мьянме и 900 в Лаосе, на рынок которого Booking.com вышел меньше года назад.

В 2017 году, по прогнозу Паричат Хэхнен, количество партнеров в Таиланде должно достигнуть 30 тыс. В эту сумму включены как маленькие гостиницы, так и объекты размещения пятизвездочного уровня.

В статье Bangkok Post не затрагивается вопрос о наличии у партнеров Booking.com отельных лицензий и возможности законно сдавать номера, комнаты и виллы в краткосрочную аренду. Однако в публикации отмечается, что сейчас «в Таиланде доступны 20 тыс. отелей и других форм размещения». Поиск по базе Booking.com во вторник, 6 июня, выдал 13873 варианта размещения в Таиланде.

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