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Большой дворец в Бангкоке будет закрыт 1-2 и 5-6 декабря

Бюро Королевского двора заявило, что дворец будет закрыт для посещения в связи с проведением церемоний в память о Его Величестве Пхумипоне Адульядете.

Новости Пхукета

24 Ноября 2016 09:14:14

Фото: ТАТ
Фото: ТАТ

Продажа билетов на экскурсии по Королевскому дворцу 1-2 декабря производиться не будет. Граждане Таиланда, желающие отдать дань уважения останкам Его Величества также не смогут сделать этого в указанные дни, сообщает Туристическое управление Таиланда.

Кроме того, Большой дворец будет закрыт для посещения 5-6 декабря, когда там пройдут церемонии приуроченные ко дню рождения почившего Короля. Однако отдать дань уважения останкам в эти дни будет можно.

При этом храмы и другие достопримечательности в районе Раттанакосин будут открыты для посещения.

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