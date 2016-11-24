Большой дворец в Бангкоке будет закрыт 1-2 и 5-6 декабря

Бюро Королевского двора заявило, что дворец будет закрыт для посещения в связи с проведением церемоний в память о Его Величестве Пхумипоне Адульядете.

24 Ноября 2016 09:14:14

Фото: ТАТ

Продажа билетов на экскурсии по Королевскому дворцу 1-2 декабря производиться не будет. Граждане Таиланда, желающие отдать дань уважения останкам Его Величества также не смогут сделать этого в указанные дни, сообщает Туристическое управление Таиланда.

Кроме того, Большой дворец будет закрыт для посещения 5-6 декабря, когда там пройдут церемонии приуроченные ко дню рождения почившего Короля. Однако отдать дань уважения останкам в эти дни будет можно.

При этом храмы и другие достопримечательности в районе Раттанакосин будут открыты для посещения.