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Больной дельфин выбросился на пляж в Патонге

Специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) забрали на лечение больного дельфина, выбросившегося на пляжа в Патонге в ночь не 5 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Июля 2017 11:46:13

Дельфин, которого позже доставили в ветеринарный центр DMCR, впервые был замечен у побережья Патонга вечером 4 июля. Выглядевшее ослабшим морское млекопитающее плавало совсем близко от берега, но потом удалилось на глубину. После полуночи же дельфина обнаружили на песке.

Вызванные в Патонг специалисты DMCR доставили животное в свой центр и констатировали, что ему требуется медицинская помощь. У дельфина были обнаружены травмы на хвосте и на теле.

Специалистка DMCR Чаванья Джиркантханью опровергла предположение о том, что дельфина могло зацепить гребным винтом моторной лодки. По ее словам, у животного был диагностирован травматический дифтерит.

«Мы дали дельфину антибиотики и тонизирующие средства. Мы позаботимся о нем», – заверила госпожа Джиркантханью.

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