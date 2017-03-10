Больницы ждут разъяснений по бесплатной неотложной помощи

Бангкок обещает решить проблему с взиманием больницами платы за неотложную помощь, которая по закону является в Таиланде бесплатной.

10 Марта 2017 11:18:46

Отработка оказания неотложной помощи в аэропорту Пхукета. Фото: The Phuket News

В конце декабря в Таиланде вступил в силу закон, обязывающий частные и государственные больницы оказывать неотложную помощь бесплатно, однако до сих пор ряд учреждений не исполняет соответствующее требование из-за отсутствия официальных нормативных документов, разъясняющих новый закон, пишет Bangkok Post.

Регулирующие документы Минздрава по данному вопросу должны появиться в апреле. Соответствующий срок озвучил на брифинге 9 марта новый глава Национального института неотложной медицины (NIEM) Антчария Пхэнгма.

Как отметил доктор Пхэнгма, в настоящий момент врачи и пациенты зачастую по-разному трактуют понятие «неотложного случая», что приводит к недопониманию между сторонами и жалобам на больницы. Глава NIEM заявил, что его институт «найдет способ сделать так, чтобы определения технических терминов в этой сфере были понятны и докторам, и пациентам».

В марте прошлого года Комитет по неотложной медицине принял решение сделать неотложную медицину бесплатной и согласовал основные параметры проекта, легшего в основу закона, вступившего в силу в декабре.

Бесплатное лечение оказывается в течение 72 часов с момента поступления пациента и до перевода в больницу, участвующую в трех главных программах государственного медицинского страхования, а именно – в программе медицинского страхования госслужащих, в программе соцстрахования (Social Security) и программе студенческой страховки (Universal Healthcare Coverage).

Список случаев, по которым неотложная помощь оказывается бесплатно, состоит из 25 позиций. Среди прочего он включает различные травмы (в том числе, после ДТП), ожоги, проблемы с сердцем, острые боли, нервные расстройства, аллергии, передозировку наркотиков. Также в списке, часть которого приводит Bangkok Post, фигурируют «педиатрия» и «беременность».

Соответствующие пациенты должны доставляться в ближайшую больницу (независимо от типа имеющейся у них страховки) и имеют право на бесплатное лечение там в течение 72 часов. Считается, что этого срока достаточно, чтобы состояние пациента стабилизировалось и его можно было перевести в больницу, к которой он «приписан».

Ранее в этом году «Новости Пхукета» обращались в местный офис Минздрава с вопросом о бесплатной медпомощи в неотложных случаях. В офисе знали о новом законе, но как именно он должен работать, рассказать не смогли ввиду отсутствия разъяснений от министерства.