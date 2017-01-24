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Больницы Таиланда обязали оказывать неотложную помощь бесплатно

Новый закон, вступивший в силу с 21 декабря 2016 года, запрещает медицинским учреждениям Таиланда взимать плату за неотложную помощь.

Новости Пхукета

24 Января 2017 10:30:19

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

О том, что неотложная медицина в стране стала бесплатной, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление доктора Бунруанга Трируангворавата, главы Департамента поддержки услуг в области здравоохранения (Health Service Support Department, HSSD) при Минздраве Таиланда. С пациентов, доставленных в отделение неотложной помощи (Emergency Unit), плата взиматься не должна.

Как пишет газета, соответствующее заявление господин Трируангворават сделал в понедельник, 23 января. Закон же, запрещающий взимать плату за неотложную помощь, был опубликован в Royal Gazette еще 20 декабря прошлого года и вступил в силу на следующий день. Речь идет о документе, носящем название Sanatorium Act от 2016 года.

В случаях, не относящихся к неотложным, новый Sanatorium Act требует, чтобы медицинские учреждения предоставляли пациентам корректную информацию о стоимости медикаментов и процедур, а также о прочих расходах. Взимаемая по факту плата должна соответствовать озвученной. Кроме того, пациент по закону должен знать имя врача и других сотрудников, оказывающих ему медицинские услуги.

Ответственность за завышение цен предусмотрена для менеджмента больниц. В Sanatorium Act прописано наказание в виде штрафа в размере до 20 тыс. бат и/или тюремного заключения на срок до года. По словам доктора Трируангворавата, его ведомство уже направило во все больницы страны официальное уведомление о новых правилах.

Одновременно было озвучено и об ужесточении ряда других требований к больницам. В частности, власти намерены следить за тем, как медицинские учреждения рекламируют свои услуги. Перед стартом рекламной кампании больница должна получить разрешение в местном офисе Минздрава или в HSSD, если учреждение находится в Бангкоке. Ответственность за невыполнение требования – единоразовый штраф в 20 тыс. бат плюс по 10 тыс. бат в день, если рекламная компания не остановлена.

Ужесточена была и ответственность за недобросовестную рекламу. Максимальное наказание – до года тюрьмы, штраф до 20 тыс. бат плюс по 10 тыс. бат в день, если рекламная компания не остановлена. Если рекламная кампания была запущена до вступления закона в силу, то у больницы есть 90 дней на получение разрешения в местном офисе Минздрава.

«Новости Пхукета» ожидают получить комментарий пхукетского офиса Минздрава в ближайшее время.

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