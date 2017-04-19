Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Больница Chalong Hospital готова на 50%

Полноценная больница в Чалонге должна открыться и принять первых пациентов в 2018 году.

Новости Пхукета

19 Апреля 2017 12:47:53

Новая четырехэтажная больница Chalong Hospital строится за зданием центра неотложной помощи у Home Pro Village. Фото: Шела Рива
Новая четырехэтажная больница Chalong Hospital строится за зданием центра неотложной помощи у Home Pro Village. Фото: Шела Рива

Строительство больницы Chalong Hospital завершено на 50-60%, сдача комплекса планируется до конца 2018 года. Соответствующее заявление в беседе с «Новостями Пхукета» сделал доктор Лексак Линанитхикун, возглавляющий отделение неотложной помощи в Vachira Hopital.

Доктор Линанитхикун рассказал, что новая больница, которая сейчас возводится напротив Villa Market на Chao Fa West Rd., изначально будет располагать 90 койками (вместо заявленных изначально 200), однако постепенно мощности медицинского учреждения будут увеличиваться.

Уже сейчас в Чалонге, на территории будущей больницы, работает центр неотложной медицинской помощи. Основной же комплекс после сдачи будет принимать и обычных пациентов. Кроме того, в больнице будут иметься четыре операционные, которых сейчас не хватает центру «неотложки» в Чалонге.

«В новом здании будут операционные для проведения операций на органах брюшной полости, костной хирургии и женской репродуктивной системы. Операции вне этого списка, такие как кардиохирургия и нейрохирургия, проводиться в этой больнице не будут из-за ограничений по оборудованию и персоналу», – заявил доктор Линанитхикун.

Пациентов, нуждающихся в сложных операциях, по-прежнему будут доставлять в Vachia Hospital, являющийся главной государственной больницей провинции.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд подвел итог «Семи дней опасности» на дорогах
Таиланд подвел итог «Семи дней опасности» на дорогах
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
Phuket FC прервал полосу неудач
Phuket FC прервал полосу неудач
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.