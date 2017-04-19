Больница Chalong Hospital готова на 50%

Полноценная больница в Чалонге должна открыться и принять первых пациентов в 2018 году.

19 Апреля 2017 12:47:53

Новая четырехэтажная больница Chalong Hospital строится за зданием центра неотложной помощи у Home Pro Village. Фото: Шела Рива

Строительство больницы Chalong Hospital завершено на 50-60%, сдача комплекса планируется до конца 2018 года. Соответствующее заявление в беседе с «Новостями Пхукета» сделал доктор Лексак Линанитхикун, возглавляющий отделение неотложной помощи в Vachira Hopital.

Доктор Линанитхикун рассказал, что новая больница, которая сейчас возводится напротив Villa Market на Chao Fa West Rd., изначально будет располагать 90 койками (вместо заявленных изначально 200), однако постепенно мощности медицинского учреждения будут увеличиваться.

Уже сейчас в Чалонге, на территории будущей больницы, работает центр неотложной медицинской помощи. Основной же комплекс после сдачи будет принимать и обычных пациентов. Кроме того, в больнице будут иметься четыре операционные, которых сейчас не хватает центру «неотложки» в Чалонге.

«В новом здании будут операционные для проведения операций на органах брюшной полости, костной хирургии и женской репродуктивной системы. Операции вне этого списка, такие как кардиохирургия и нейрохирургия, проводиться в этой больнице не будут из-за ограничений по оборудованию и персоналу», – заявил доктор Линанитхикун.

Пациентов, нуждающихся в сложных операциях, по-прежнему будут доставлять в Vachia Hospital, являющийся главной государственной больницей провинции.