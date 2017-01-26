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Больница Chalong Hospital будет готова к январю 2019 года

Директор пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Джирапан Тэпан заявил, что строительство больницы в Чалонге будет завершено до конца следующего года, а к январю 2019 больница будет полностью готова к работе.

Юттават Лекмак

26 Января 2017 18:05:48

Один из первых эскизов Chalong Hospital. Фото: РРНО
Один из первых эскизов Chalong Hospital. Фото: РРНО

В настоящий момент строительство комплекса завершено на 25%, заявил в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» доктор Тэпан.

«Сейчас строители дошли до третьего этажа, а всего их будет четыре», – отметил он.

«После открытия больница снимет часть нагрузки с Vachira Hospital в Пхукет-Тауне», – добавил глава РРНО.

Напомним, больница Chalong Hospital расположится напротив Home Pro Village, где раньше находился рынок. Под комплекс отведен участок площадью 10 рай. Бюджет проекта – 105 млн бат.

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