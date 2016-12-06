Более 3000 человек вышли на велопробег в память о Раме IX Велопробге состоялся на Пхукете 5 декабря. В этот день в 1927 году родился Его Величество Пхумипон Адульядет. Иккапоп Тхонгтуб 6 Декабря 2016 17:46:32 Мероприятия, приуроченные к памятной дате, начались на Пхукете в 6:00 утра. Открыли памятный день глава 3-го регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Сурапон Куптапхан и мэр Раваи Арун Сорос. Участники велопробега в память о Короле организованной колонной проследовали из Най-Харна в Сапан-Хин, а оттуда – назад, на мыс Промтхеп. Там состоялась заключительная церемония.