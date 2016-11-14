Более 20 тыс. человек почтили память Рамы IX на мысе Промтхеп

Церемония состоялась в субботу, 12 ноября. Участие в мероприятии приняли как первые лица провинции, так и рядовые жители Пхукета

14 Ноября 2016 12:27:50

Собравшиеся совместно исполнили национальный и Королевский гимны, а также зажгли свечи в память о Его Величестве Пхумипоне Адульядете, скончавшемся 13 октября. Возглавили церемонию губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан и глава 3-го регионального командования ВМФ Таиланда контр-адмирал Чаронпон Кумраси.

Частью церемонии стал морской парад, участие в которым приняли 89 судов, включая корабли ВМФ Таиланда, рыболовецкие лодки и частные яхты.