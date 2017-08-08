Более 16 тыс. трудовых мигрантов зарегистрированы на Пхукете

На Пхукете завершил работу экстренный центр регистрации трудовых мигрантов в Сапан-Хине.

8 Августа 2017 15:16:34

Рабочие на стройке в Бангкоке. Фото: Ian Fuller / Flickr

Центр, где наниматели могли зарегистрировать своих работников для их легализации, работал в Сапан-Хине с 24 июля по 7 августа. За это время регистрацию прошли более 16 тыс. человек, подтвердили «Новостям Пхукета» в местном Управлении трудоустройства.

«Всего в центре было зарегистрировано 16614 трудовых мигрантов. Из них 15880 человек были гражданами Мьянмы, 523 – гражданами Лаоса, 202 – гражданами Камбоджи», – сообщил собеседник «Новостей Пхукета» в Управлении трудоустройства.

Также регистрацию прошли 4812 нанимателей, использующих труд мигрантов.

«Из 4812 нанимателей 3515 были сочтены «обычными гражданами», еще 1294 были организациями или бизнесом, трое оказались иностранцами», – добавил собеседник редакции.

Теперь всем успешно прошедших регистрацию мигрантам могут быть оформлены разрешения на работу. Во всяком случае, юридически работодателям это сделать ничего не мешает.