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Боитесь выступать на публике? Toastmasters Phuket поможет!

Дата/Время начала: 24 Октября 2017 18:00:00 - 24 Октября 2017 20:00:00

Хотите улучшить свои навыки выступлений на публике и развить лидерские качества? Тогда присоединяйтесь к Toastmasters Phuket и начинайте преврение в лидера прямо сегодня. Собрания проходят во второй и четвертый вторник каждого месяца в Mövenpick Resort Bangtao Beach Phuket. Подробности можно узнать у Джейсона по телефону 086 479 7471. phuketprofessionals.toastmastersclubs.org
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Джейсон
Адрес : Mövenpick Resort Bangtao Beach Phuket
телефон : 086 479 7471
Веб-сайт : phuketprofessionals.toastmastersclubs.org
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