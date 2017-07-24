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Боец муай-тай из Канады найден мертвым в Патонге

Полиция проводит расследование по факту смерти 27-летнего экспата, обнаруженного мертвым с пластиковым пакетом вокруг шеи в запертой изнутри ванной собственного дома.

Новости Пхукета

24 Июля 2017 17:49:39

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Сексан Пракобсин из полицейского участка Патонга, тело иностранца обнаружила утром 24 июля его подруга Дана, с которой он состоял в отношениях на протяжении четырех лет.

Дана рассказала полиции, что мужчина не отвечал на звонки, а когда она приехала к его дому, то ей никто не открыл. Заподозрив неладное, она попросила работавших неподалеку строителей вскрыть дверь.

Мужчина был обнаружен мертвым в запертой изнутри ванной комнате. Вокруг шеи канадца была обмотана импровизированная «веревка», сделанная из черного пластикового пакета.

Шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет сообщил «Новостям Пхукета», что обстоятельства смерти иностранца еще не установлены, при этом он подчеркнул, что Дана в числе подозреваемых не числится.

Имя погибшего не раскрывается до уведомления его родственников.

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