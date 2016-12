Boathouse перешел под управление HPL Hotels & Resorts HPL Hotels & Resorts (подразделение сингапурской Hotel Properties Ltd) взяла в управление пхукетский комплекс Boathouse by Montara. Новости Пхукета 13 Декабря 2016 15:12:13 Имя Boathouse известно на Пхукете уже более 27 лет. Управляющая компания в Boathouse сменилась 8 декабря. В процессе ребрендинга гостиница будет переименована в The Boathouse Phuket и войдет в состав The Boutique Collection by HPL Hotels & Resorts, где уже значатся Casa del Mar Langkawi, Casa del Rio Melaka и The Lakehouse Cameron Highlands. «В основе бренда The Boutique Collection лежит идея персонализированного сервиса и создания для гостей атмосферы, в которой бы они чувствовали себя как дома. Добавление в этот список Boathouse расширит наше портфолио», – заявил председатель HPL Hotels & Resorts Стивен Лау. Одновременно он заверил гостей, забронировавших номера в Boathouse на ближайшее время, что все условия бронирования останутся неизменными, и коллектив гостиницы ждет постояльцев. Boathouse by Montara работает на пляже Ката уже более 27 лет: в первые годы просто как ресторан, а затем – как гостиница премиального уровня на 38 номеров со своим пляжным клубом, спа-центром, винным погребом и другой инфраструктурой, включая Boathouse Wine & Grill. В портфолио HPL Hotels & Resorts комплекс Boathouse станет 12-м активом.