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Boathouse перешел под управление HPL Hotels & Resorts

HPL Hotels & Resorts (подразделение сингапурской Hotel Properties Ltd) взяла в управление пхукетский комплекс Boathouse by Montara.

Новости Пхукета

13 Декабря 2016 15:12:13

Имя Boathouse известно на Пхукете уже более 27 лет.
Имя Boathouse известно на Пхукете уже более 27 лет.

Управляющая компания в Boathouse сменилась 8 декабря. В процессе ребрендинга гостиница будет переименована в The Boathouse Phuket и войдет в состав The Boutique Collection by HPL Hotels & Resorts, где уже значатся Casa del Mar Langkawi, Casa del Rio Melaka и The Lakehouse Cameron Highlands.

«В основе бренда The Boutique Collection лежит идея персонализированного сервиса и создания для гостей атмосферы, в которой бы они чувствовали себя как дома. Добавление в этот список Boathouse расширит наше портфолио», – заявил председатель HPL Hotels & Resorts Стивен Лау. Одновременно он заверил гостей, забронировавших номера в Boathouse на ближайшее время, что все условия бронирования останутся неизменными, и коллектив гостиницы ждет постояльцев.

Boathouse by Montara работает на пляже Ката уже более 27 лет: в первые годы просто как ресторан, а затем – как гостиница премиального уровня на 38 номеров со своим пляжным клубом, спа-центром, винным погребом и другой инфраструктурой, включая Boathouse Wine & Grill. В портфолио HPL Hotels & Resorts комплекс Boathouse станет 12-м активом.

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