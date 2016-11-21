Boat Lagoon Yachting выставит на PIMEX шесть яхт

Озвучен состав флота, который Boat Lagoon Yachting представит на Phuket International Boat Show (PIMEX).

21 Ноября 2016 17:41:49

Среди прочих яхт Boat Lagoon Yachting представит на PIMEX модель Princess 49. Фото: Princess Yachts

Компания Boat Lagoon Yachting, являющаяся пхукетским дилером марок Princess Yachts, Jeanneau и Prestige, раскрыла состав флота, который будет представлен на Phuket International Boat Show (PIMEX). В ходе выставки, которая пройдет в Royal Phuket Marina с 5 по 8 января 2017 года, компания представит шесть моделей: Princess V39, Princess 56, Princess 49, Princess 75 Motor Yacht, Prestige 500 и Jeanneau Cap Camarat 8.5 CC.

«Boat Lagoon Yachting представляет одни из самых престижных брендов в яхтенном мире и мы горды быть частью шоу PIMEX», – отметил управляющий директор группы Boat Lagoon Yachting Врит Йонгсакун.

Прошлогодняя выставка PIMEX стала рекордной по числу посетителей за 13 лет своего существования. Мероприятие, презентующим спонсором которого выступила Thailand Elite, посетили более 5000 гостей.

В этом году спонсор останется прежним, но программа выставки претерпит ряд изменений. Основная экспозиция на воде будет включать лодки длиной до 35 метров, а для супер-яхт будет организована своя собственная зона на отдельном острове. Кроме того, расширится список мероприятий и экспозиция в выставочном центре Royal Phuket Marina. Свою продукцию и услуги посетителям представят самые различные фирмы: от поставщиков спортивной одежды и аксессуаров до автосалонов и девелоперов (участие, к примеру, уже подтвердила Anchan Villas).

Также, по словам организатора шоу Энди Даудена, одновременно с PIMEX на площадке пройдет новая выставка люксовых товаров и услуг Very International Phuket. Кроме того, организаторы обещают «показ мод, живую музыку и кулинарные мастерклассы», а также «акцент на круизные чартеры, всеобъемлющую конференц-программу, рынок моряка, еду и напитки» (больше читайте здесь).

«На PIMEX каждый найдет что-то для себя», – утверждает Энди Дауден.

Получить дополнительную информацию о PIMEX и зарегистрироваться можно на сайте яхтенного шоу. Газета «Новости Пхукета» является информационным спонсором мероприятия.